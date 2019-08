Politie Breda zoekt voortvluchtige schutter

De politie tijdens het onderzoek in de Leuvenaarstraat. Ⓒ MaRicMedia

BREDA - De politie is op zoek naar een verdachte die vrijdagmiddag in Breda vanuit een auto heeft geschoten op een 39-jarige man. De man raakte gewond door het schietincident in de Leuvenaarstraat en is in het ziekenhuis behandeld.