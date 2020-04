’Tweede coronagolf bij versoepeling regels’

Het werk op de ic’s is door de corona-crisis ook inhoudelijk veranderd. „De afstand tot de patiënt is groter; dat maakt het zwaar.” Ⓒ ANP

Nijmegen - Het is nog lang geen tijd om de teugels van door de overheid opgelegde corona-maatregelen te laten vieren. ,,Ik kijk puur medisch, niet naar de economie. Als we gaan versoepelen, komt er een tweede golf aan patiënten. Het is de vraag of het zorgpersoneel, dat nu al 120% geeft, dat dan nog aankan.”