Klimaatactivisten gooien soep op Van Gogh-schilderij in Rome

Het schilderij is volgens ANSA niet door de groentesoep beschadigd omdat het wordt beschermd door glas. Na het gooien van de soep lijmden drie activisten zich vast aan de muur. De beveiliging zou direct na het protest in actie zijn gekomen en de ruimte waar de Van Gogh hangt hebben afgesloten voor publiek.

Het werk in Rome komt uit 1888 en is uitgeleend door het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Van Gogh heeft in totaal meer dan dertig tekeningen en schilderijen met het thema zaaiers op zijn naam staan.

Ultima Generazione (Laatste Generatie), een afsplitsing van Extinction Rebellion, zou achter de actie zitten. Volgens ANSA lijmden activisten van deze groep zich eerder aan een kunstwerk van Sandro Botticelli. Activisten wereldwijd vragen de laatste maanden aandacht voor de klimaatcrisis door wereldberoemde kunstwerken bij hun acties te betrekken.

Een ander schilderij van Vincent van Gogh was onlangs in Londen doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen dat schilderij, Zonnebloemen, werd tomatensoep gegooid. In Nederland ging het onlangs om het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Beide schilderijen bleven onbeschadigd omdat ze worden beschermd door glas.