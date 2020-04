100-jarige dood door corona, eeuw nadat tweelingbroer bezweek aan Spaanse griep

Philip Kahn

NEW YORK - Een 100-jarige Amerikaan is aan het coronavirus overleden, terwijl zijn tweelingbroer een eeuw geleden aan een andere pandemie bezweek. Philip Kahn uit de staat New York stierf onlangs met ademhalingsproblemen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Hij werd nog voor zijn dood getest, maar de positieve uitslag kwam pas daarna.