Meisje (7) in huis omgekomen bij gevechten Myanmar

Sinds de militaire coup 1 februari zijn nu zeker twintig kinderen omgekomen, melden mensenrechtenorganisaties. Ook zitten sommige kinderen vast. Mensen die de straat opgaan worden zonder pardon hard aangepakt door het leger. Het dodental ligt inmiddels zeker tussen de twee- en driehonderd.

Een verslaggever van de Britse publieke omroep BBC in Myanmar is deze week vrijgelaten nadat hij was meegenomen door onbekende mannen toen hij verslag deed bij een rechtbank. Zijn werkgever maakte de vrijlating bekend.

Sinds de militaire staatsgreep op 1 februari is het onrustig in Myanmar. Tot de coup was het Zuidoost-Aziatische land bezig met een geleidelijke overgang van een militaire dictatuur naar een democratie. Het leger betichtte de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi van verkiezingsfraude in november en pakte haar en andere kopstukken van de regering op.

Sancties Brussel

De Europese Unie straft de leiders van de Myanmerese junta en negen andere leden van de legertop. De EU houdt hen verantwoordelijk voor de staatsgreep van vorige maand en het neerslaan van de protesten daartegen. Ze komen de EU niet langer in en als ze geld hebben gestald in EU-landen kunnen ze daar niet meer bij. Ook kunnen ze er geen geld meer lenen.

Het gaat alsmaar slechter in het Zuidoost-Aziatische land, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell vast. Het geweld tegen demonstranten eiste al honderden levens. Een „ondraaglijk” aantal inmiddels, vindt de Duitse buitenlandminister Heiko Maas.