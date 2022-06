Premium Het beste van De Telegraaf

Commissie stelt dat stormloop Capitool ’couppoging’ door Trump was Getuigenis Ivanka zorgt voor scheurtje in gesloten bastion van Donald Trump

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Washington - De getuigenis van Ivanka Trump in de eerste openbare hoorzitting naar de oorzaak van de bestorming van het Capitool vorig jaar zorgde voor scheurtje in het altijd zo gesloten bastion van Donald Trump. Het lievelingskind van de Amerikaanse president, die een belangrijke rol op de achtergrond in het Witte Huis had, verklaarde via een enorm tv-scherm tijdens de hoorzitting dat ze niet geloofde in de claim dat de verkiezingen gestolen waren. De commissie stelde dat de stormloop ,,de uitkomst was van een couppoging” door Trump.