Politie dreigt beelden van rellen na NEC - Vitesse te openbaren

Premium Binnenland

Fatale steekpartij halfzussen schokt buurt Den Bosch: ’Bizar wat daar gebeurd moet zijn’

In de omgeving van de Slagendreef in Den Bosch wordt met ontsteltenis gereageerd op de gewelddadige dood van een buurtgenoot. Een 20-jarige vrouw werd doodgestoken, haar 21-jarige halfzus is verdachte in de zaak. Beelden van de steekpartij werden live uitgezonden op sociale media. „Het is echt bizar...