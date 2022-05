Vader schutter Texas reageert voor het eerst: ’Hij had mij moeten vermoorden’

In een interview met The Daily Beast zegt hij dat het hem ’enorm veel spijt wat zijn zoon heeft gedaan’. De 18-jarige Salvador schoot dinsdag zijn oma in haar gezicht en reed weg met haar auto. Daarna schoot de tiener negentien kinderen en twee leraren dood in een klaslokaal in Texas. Hij werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten.

’Ik zal hem nooit meer zien’

De vader vertelt dat hij die dag aan het werk was. Zijn moeder belde hem ineens op met het vreselijke nieuws. In paniek belde hij de plaatselijke gevangenis om te vragen of zijn zoon daar was. Uiteindelijk drong het tot hem door: „Ze hebben mijn zoon doodgeschoten. Ik zal hem nooit meer zien, net zoals de ouders van de slachtoffers hun kinderen nooit meer zien. Dat doet mij pijn.”

Op een persconferentie afgelopen week hebben de Texaanse autoriteiten meer details gegeven over het drama in de basisschool in Uvalde. In tegenstelling tot eerdere berichten kon schutter Salvador Ramos ongehinderd de school binnenwandelen. Het duurde bijna een uur voor hij uitgeschakeld werd. Salvador had voor het bloedbad ook twee semiautomatische wapens voor zichzelf gekocht. Die kon hij als 18-jarige zonder problemen kopen.

De vader van de schutter houdt vol dat zijn zoon ’een goed persoon’ was. Hij beweert ook dat hij niet weet waarom de 18-jarige dit heeft gedaan. Toch had hij de afgelopen maanden wel wat veranderingen in zijn gedrag opgemerkt. Zo merkte Ramos dat zijn zoon bokshandschoenen had gekocht en die meteen ging uittesten.

De moeder, Adriana Reyes, vecht tegen een zware drugsverslaving. Dat is de reden waarom de dader thuis vertrok en tijdelijk bij zijn grootouders woonde. De afgelopen maanden heeft de vader amper contact met zijn zoon gehad. Zijn moeder lijdt aan kanker, waardoor hij uit voorzorg niet vaak meer op bezoek kwam in verband met corona.

Salvador raakte volgens zijn vader hier erg door gefrustreerd en zou het contact met zijn vader hebben verbroken. „Hij zou waarschijnlijk ook op mij hebben geschoten, omdat hij dacht dat ik niet van hem hield.”