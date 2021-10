Alarmerende coronacijfers in Oost-Europa: elke 5 minuten een dode

Premium Binnenland

Het wonder van Urk? Experts over vissersdorp met laagste vaccinatiegraad

In Staphorst gaan de besmettingscijfers door het dak, maar op Urk lijkt er weinig aan de hand. Bijna geen covidinfecties en ziekenhuisopnames in het vissersdorp met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Hoe kan dat? Het wonder van Urk, of is het stilte voor de storm?