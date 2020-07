LIVE Boeren met speelgoedtrekkers uit het noorden onderweg naar protest bij De Bilt

Dit artikel wordt live bijgewerkt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is net als afgelopen oktober weer het mikpunt. Vanwege het verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen in verschillende provincies, waaronder de provincie Utrecht, moeten de boeren hun tractor deze keer thuislaten. Organisator Mark van den Oever van Farmers Defence Force roept boeren op „met de auto te komen, in groten getale.”

Woensdagmorgen hebben enkele boeren onderweg naar het protest al een boete gekregen wegens te langzaam rijden. De politie-inzet rond het protest is groot. „We willen er op tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus regiocoördinator Lucinda de Haan van Farmers Defence Force.

Speelgoedtrekkers

Ongeveer honderd boeren uit Friesland, de Kop van Overijssel en Flevoland hadden zich verzameld bij het dorp Bant in de Noordoostpolder. Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden.

Het voorlopige programma van de actiedag start om 13.30. Onder andere politici van PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie komen spreken. Politici die zich de afgelopen tijd negatief hebben uitgelaten over FDF, onder wie Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn ook uitgenodigd het podium te betreden.

