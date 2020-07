LIVE | Protest na pauze hervat, boeren verder uit elkaar

Verslaggever Marouscha van de Groep is bij de actiedag aanwezig. Volg haar tweets onderaan dit bericht.

De organisatoren hadden de demonstrerende boeren eerder al meerdere keren opgeroepen om meer afstand van elkaar te bewaren. Op het demonstratieterrein zijn stippen neergezet om aan te geven waar mensen op 1,5 meter afstand van anderen kunnen staan. Er zijn nauwelijks boeren met een mondkapje.

Honderden auto’s staan geparkeerd langs de Biltse Rading, de weg tussen Utrecht, De Bilt en Bilthoven. Daar begon om 13.30 uur het officiële programma van het protest van Farmers Defence Force. Er zijn maximaal tweeduizend boeren toegestaan door de veiligheidsregio.

Op enkele aanhangers staan protestborden, onder meer met een foto van een koe met daaronder de tekst ’Ons mag je uitmelken maar onze boeren niet’. Op een stuk laken staat de tekst ’U wilt ons halveren. Dat moet u eens met Schiphol proberen’. Tussen twee bomen hangt een doek met de tekst ’Met data knoeien om boeren uit te roeien!’. Ook zijn er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, een symbool van protest.

De demonstratie is gericht tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Bilthoven is gevestigd. Ook voeren de boeren actie tegen de omstreden veevoermaatregel van landbouwminister Carola Schouten. De bewindsvrouw wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. De stikstof die daarmee bespaard wordt, geeft ruimte voor de bouw van huizen en wegen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is net als afgelopen oktober het mikpunt. Vanwege het verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen in verschillende provincies, waaronder de provincie Utrecht, moeten de boeren hun tractor deze keer thuislaten. Organisator Mark van den Oever van Farmers Defence Force roept boeren op „met de auto te komen, in groten getale.”

Woensdagmorgen hebben enkele boeren onderweg naar het protest al een boete gekregen wegens te langzaam rijden. De politie-inzet rond het protest is groot. „We willen er op tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus regiocoördinator Lucinda de Haan van Farmers Defence Force.

Speelgoedtrekkers

Ongeveer honderd boeren uit Friesland, de Kop van Overijssel en Flevoland hadden zich verzameld bij het dorp Bant in de Noordoostpolder. Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden.

Onder andere politici van PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie komen spreken. Politici die zich de afgelopen tijd negatief hebben uitgelaten over FDF, onder wie Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn ook uitgenodigd het podium te betreden.

Boerenpartij richt pijlen op Binnenhof

Op de dag dat honderden boze boeren naar Bilthoven trekken, presenteert de nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB) haar voorlopig verkiezingsprogramma. De partij pleit onder meer voor een „stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren.”

Een beleid voor ’gezonde boeren’ is een van de acht pijlers waarop de boerenpartij zich zal baseren. Verder maakt de partij zich hard voor de leefbaarheid op het platteland door voorzieningen als scholen, het openbaar vervoer en pinautomaten op peil te houden. Ook is de positie van de land- en tuinbouw een belangrijk onderwerp. Verder wil de partij dat de beschermde natuurgebieden waarvoor nu stikstofmaatregelen worden genomen op de schop gaan.

RIVM: boeren zijn bij ons aan het verkeerde adres

De demonstrerende boeren zijn „aan het verkeerde adres” als ze bij het RIVM demonstreren. Dat instituut berekent de hoeveelheid stikstof in Nederland, maar „bepaalt niet welke maatregelen worden genomen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen” en verleent geen vergunningen, aldus een verklaring vlak voor het boerenprotest, niet ver van het hoofdkantoor van de landelijke gezondheidsdienst in Bilthoven.

