Kabinet praat zondag opnieuw over enorme toename coronagevallen

Premier Mark Rutte ziet nog geen positieve ontwikkelingen. Ⓒ FOTO anp/hh

Den Haag - Het kabinet duimt de vingers blauw dat er dit weekeinde positiever nieuws is over hoe het coronavirus zich ontwikkelt in ons land. Strengere maatregelen lijken onafwendbaar, als het aantal besmettingen zo hard blijft oplopen als in de afgelopen dagen en de ziekenhuiszorg verder onder druk komt. Dinsdag wordt precies bekendgemaakt welke stappen het kabinet gaat zetten in de regio’s die nu als „ernstig” worden aangemerkt.