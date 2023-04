Amerikaanse tiener neergeschoten nadat hij bij verkeerd huis aanbelde

Yarl wilde rond half elf ’s avonds zijn broers ophalen op 115th Street, maar hij moest eigenlijk bij 115th Terrace zijn. Nadat hij aanbelde, werd de deur opengedaan en werd hij zomaar neergeschoten. Yarl ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis van Kansas City. Hij zou, volgens zijn familie, goede kans hebben om te herstellen.

Een 84-jarige man uit Kansas City is aangeklaagd. Volgens de advocaat van Yarl, Zachary Thompson „zit er een raciaal component aan deze zaak” en om precies die reden was er in de VS al woedend gereageerd op het incident.

De burgemeester van Kansas City sprak afschuw uit en stelde dat man en macht bezig is duidelijkheid te krijgen. De familie krijgt inmiddels bijstand van enkele advocaten die eerder de families van onder meer Rayvon Martin, Michael Brown en Breonna Taylor bijstonden, zo schrijft de Kansas City Star.

In Kansas City zijn intussen honderden mensen de straten opgegaan om te protesteren tegen wapengeweld en racisme, schrijft de Amerikaanse zender CNN. Ook werd er een GoFundMe gestart om de medische kosten van de jongen te dekken. Daar werd bijna 690.000 euro verzameld.