Schip voor 1100 Oekraïners in Zaandam komt er niet door stikstofregels

De gemeente had het cruiseschip GNV Aurelia op het oog voor de huisvesting van bijna elfhonderd vluchtelingen uit Oekraïne. Maar de stikstofuitstoot is te groot. Het is een ouder schip dat niet op walstroom kan worden aangesloten, waardoor het is aangewezen op generatoren die stikstof uitstoten. Alle stikstofbeperkende maatregelen zijn onderzocht, meldt burgemeester Jan Hamming, maar die bieden onvoldoende mogelijkheden om de uitstoot te beperken binnen de geldende stikstofnormen.

De gemeente gaat verder op zoek naar een plaats om opvang te realiseren voor Oekraïners. Het inzetten van een schip blijft daarbij mogelijk. Zaanstad vindt dat een aantrekkelijke optie omdat het geen bouwtijd kost en meteen weer weg kan als de opvang niet meer nodig is.