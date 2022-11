Vijf gewonden bij frontale aanrijding in de Achterhoek

Ⓒ persbureau heitink

DE HEURNE - Bij een frontale aanrijding op de Caspersstraat in het Achterhoekse dorp De Heurne, in de buurt van Aalten, zijn dinsdagavond vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Over hun toestand was woensdag nog niks bekend.