Mega-karttalent René Lammers (12) in de voetsporen van Max

Jan en zoon Rene Lammers Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

In navolging van Max Verstappen is er opnieuw een zoon van een fameuze F1-coureur die furore maakt in het karten, de op maat gesneden leerschool voor de Formule 1. René Lammers (12), zoon van de legendarische Le Mans-winnaar Jan Lammers, heeft inmiddels zijn eerste grote zege op zak. Behaald in het bikkelharde Italiaanse kartcircuit, beter bekend als de heilige graal van het internationale karten.