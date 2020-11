Arizona bevestigt Biden als winnaar

Arizona is een van de staten waar het verschil tussen Biden en Trump niet groot was, of waar de president de vorige keer nog had gewonnen. In Arizona bleek de voorsprong van de Democratische uitdager iets meer dan 10.000 stemmen, op een totaal van ruim 3,3 miljoen stemmen.

Rechtszaken Trump

Het team van Trump begon na de verkiezingen rechtszaken en eiste hertellingen en controles in meerdere van die cruciale staten. Er zou op grote schaal zijn gefraudeerd. Maar de pogingen om op die manier alsnog een tweede ambtstermijn binnen te slepen, waren tot nu toe tevergeefs. Onder meer de ’slagvelden’ Georgia en Pennsylvania verklaarden Biden eerder al officieel tot winnaar.

In Arizona is verder bevestigd dat een Democraat een zetel heeft gewonnen in de Senaat, een van de twee kamers van het parlement. De voormalige astronaut Mark Kelly wordt nu een van de 48 Democratische senatoren, tegen 52 senatoren van de Republikeinen van Trump. Die Republikeinse meerderheid kan nog veranderen, want over de twee senaatszetels voor Georgia wordt begin januari besloten. Een Republikeinse meerderheid in de Senaat verkleint de speelruimte voor Biden.

