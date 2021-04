Priktempo in de VS gaat omlaag, grote groepen Amerikanen willen zich niet laten vaccineren

Buitenland

Italië gaat coronamaatregelen versoepelen

Dit is de laatste ’strenge’ week in Italië. Volgende week maandag zullen maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. In de zogenaamde gele en oranje zones (de regio’s waar relatief minder besmettingen zijn) gaan alle scholen weer open en vanaf 1 mei gaan in de gele zones de stadions zelfs o...