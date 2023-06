Premium Het beste van De Telegraaf

Onbekende redder vist Tommie uit gracht: ’Bewijst maar weer dat kattentrapjes nodig zijn’

Tommie. Ⓒ Aangeleverd

EDAM - Tommie, de jonge kater van Myrtho Pijlman uit Edam, had mazzel dat een voorbijganger hem hoorde miauwen nadat hij aan de Achterhaven in de gracht was gevallen. Pijlman heeft geen idee wie haar kat heeft gered, maar zou graag met de man in contact willen komen.