Megaoplichter Anna Sorokin weer opgepakt, uitzetting VS dreigt

Sorokin noemde zichzelf Anna Delvey. Ze deed alsof ze 60 miljoen dollar had en leefde een chique leven in New York. Ze woonde in een duur hotel en at in de hipste restaurants. In plaats van een rijke Duitse erfgename was ze in werkelijkheid de blutte dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur. In totaal lichtte ze banken en hotels voor zo’n 200.000 dollar op. Ze wist ook nog een lening van 100.000 dollar los te peuteren bij een bank. Het geld gebruikte ze om haar dure verblijf te betalen. In 2018 liep ze tegen de lamp toen ze in Marokko een hotelrekening niet kon betalen.

Volgens Amerikaanse media zou Sorokin 26 maart uitgezet worden, maar zat ze niet in het vliegtuig naar Duitsland. Doordat ze nu geen geldig visum meer heeft, maar ze nog wel in Amerika is, bestaat de kans dat de Duitse uitgezet wordt en nooit meer terug mag keren naar de VS.