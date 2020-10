Donald Trump verlaat het ziekenhuis

Trump droeg een mondkapje toen hij het ziekenhuis verliet en en liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht. De president kwam bij het Witte Huis ook uit de helikopter met een mondkapje op. Bij de deuren van het Witte Huis deed hij zijn mondkapje af.

De president lag sinds vrijdag in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, even buiten Washington. Trump had eerder op de avond al laten weten dat hij zich echt goed voelde. Hij meldde zijn volgers op Twitter niet bang te zijn voor het coronavirus. „Laat het je leven niet beheersen. Onder de Trump-regering hebben we een aantal echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!”

Trump is nog niet helemaal hersteld maar voldoende om naar huis te mogen, aldus zijn lijfarts Sean Conley. Het team uit zich voorzichtig optimistisch en zegt op zijn hoede te blijven.

Trump zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben. Hij kreeg twee keer zuurstof toegediend.

Remdesivir

De coronabehandeling van de Amerikaanse president Trump is een beetje onbekend terrein. Dat benadrukt Conley.

Trump heeft een deel van de therapieën al vrij vroeg ondergaan, aldus Conley. Zo is bij hem het antivirale middel remdesivir geïnjecteerd, dat wordt getest als middel tegen het coronavirus. Hij kreeg al drie doses toegediend. De vierde was voor zijn vertrek uit het ziekenhuis en de laatste dosis krijgt hij dinsdagavond in het Witte Huis.