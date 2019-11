Veganist klaagt Burger King aan om kookplaat

De Amerikaan, Philip Williams, beweert dat de Impossible Whopper niet vrij van dierlijke producten is, zoals Burger King adverteert, omdat op dezelfde kookplaat ook andere burgers worden gebakken. Volgens hem suggereert de website van de keten dat de veganburger überhaupt niet op een grill gekookt wordt. Het fastfoodrestaurant prijst de burger in reclames aan als ’100% Whopper, 0% Beef’.

Maar Williams zegt dat hij de burger nooit gekocht had als hij had geweten hoe die was bereid, meldt CNN. Andere vleesvermijders worden net zo goed gedupeerd, staat in de aanklacht.

Burger King wil tegenover Amerikaanse media niet reageren op de zaak. De bewuste burger is overigens (nog) niet in Nederland te verkrijgen.