Van Tafelberg tot Twin Towers: Dirk legt zijn avonturen op zee vast in gefiguurzaagde vorm

KATWIJK - Jarenlang overwoog Katwijker Dirk de Jong (80) om zijn levensverhaal op te schrijven. Maar omdat hij handiger is met zijn gereedschap dan met een pen, heeft hij zijn herinneringen nu in gefiguurzaagde vorm opgetekend. Zijn meterslange creatie ’De Trotse Goude Oude Tijd’ is zaterdag onthuld bij zijn woning aan de Meeuwenlaan.

Ⓒ Aldo Allessie