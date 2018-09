Franse rechter wil Saudische prinses verhoren

Justitie wil de zus van kroonprins Mohammed verhoren in verband met gewapend geweld, kidnapping, diefstal en doodsbedreiging. Een lid van haar beveiligingsteam zou zich daaraan in september 2016 schuldig hebben gemaakt. Mogelijk heeft prinses Hassa opdracht gegeven het slachtoffer een lesje te leren.

Het aanhoudingsverzoek voor een lid van het koninklijke huis van Saudi-Arabië ligt gevoelig. Onder de voormalige president François Hollande probeerde Frankrijk de banden met de soennitische staten in het Midden-Oosten aan te halen, zijn opvolger Emmanuel Macron hecht ook belang aan betere betrekking met de Saudische aartsrivaal Iran in verband met onderhandelingen over het nucleaire programma.