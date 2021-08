Toestel met 180 evacués uit Kabul geland op Schiphol

De eerste groep van 35 uit Afghanistan geëvacueerde Nederlanders landde woensdagavond op Schiphol. Zij konden eerder op de dag instappen bij een C-17-toestel in Kabul dat door verschillende NAVO-landen wordt gebruikt. Onderweg werd een tussenstop gemaakt in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Evacués worden uit Afghanistan gehaald nu de radicaalislamitische Taliban er de macht hebben gegrepen.

Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit Kabul. Mensen worden uit Afghanistan naar een veilig land in de regio gebracht en van daaruit gaan de evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens de planning gaat er drie keer per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven. Hiervoor heeft Defensie twee C-130 transporttoestellen beschikbaar. Een daarvan is sinds donderdag defect.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er een evacuatievlucht uit Kabul met 53 personen aan boord, onder wie een Nederlander, meldde Defensie eerder vrijdag. Donderdag waren al 79 mensen opgehaald uit Kabul, onder wie negen Nederlanders. Vrijdag zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag dat er nog meer dan zevenhonderd Nederlanders in Afghanistan zijn.

Nederland evacueert niet alleen Nederlanders uit Afghanistan, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen. Dat zijn bijvoorbeeld koks, bewakers of chauffeurs. Nederland evacueert bovendien burgers van andere landen, zoals Duitsland. Vanaf de tussenstop worden zij met andere vluchten naar hun land van bestemming gebracht.