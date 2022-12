Premium Het beste van De Telegraaf

’Hopelijk vind ik hier een maatje’ Arnold (83) voer halve eeuw met zijn zeilbootje de wereld over, maar worstelt nog om nieuw leven op te bouwen

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Arnold Kaptein bij de wereldkaart in zijn slaapkamer. Ⓒ Dennis Mantz

BEVERWIJK - Hij overleefde een bombardement in Jemen, voer over een tsunami bij Thailand. Zeebonk Arnold Kaptein (83) ging met zijn zeilboot zestig jaar lang kriskras de wereld over en beleefde de meest absurde avonturen. In Beverwijk hoopt hij nu te bouwen aan een nieuw leven aan wal. Makkelijk gaat dat nog niet.