Kat Poekie kaalgeschoren door onbekende: ’Sneu dat ze nu haar vacht moet missen’

Poekie is een echte buitenkat, zegt Arends. „Het is nu een stuk kouder, dus het is best wel sneu dat ze nu haar vacht moet missen. En ik merk dat ze ook wat schuchterder is geworden.”

Wie er achter de scheeracties zit, het was in een jaar tijd al drie keer raak, is volstrekt onduidelijk. En ook hoe diegene dat aanpakt is Arends een raadsel. „Als wij wat klitten verwijderen, moeten we tuinhandschoenen aan doen anders zitten we onder de schrammen. Poekie laat dat nog geen vijf minuten toe.”

Een bericht in de buurtapp voor tips mocht niet baten. „Mensen maakten grapjes, zeiden dat ik m’n kat bij moet houden en eentje zei zelfs dat ik blij moet wezen dat ze haar niet vergiftigen. Dit was een prima oplossing, vond diegene.”