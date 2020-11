Spoeddebat over nertsen na alarmerende berichten uit Denemarken

Het Deense kabinet kijkt naar het preventief ruimen van alle nertsen nu het coronavirus is gemuteerd. Kopenhagen heeft tal van maatregelen genomen nadat de gemuteerde versie bij nertsen is overgedragen op mensen. Het ontstaan van een nieuwe coronavariant is een nachtmerrie-scenario, zo waarschuwen experts in ons land al langer. Een toekomstig vaccin zou minder goed of zelfs niet kunnen werken als het virus te veel afwijkt van de oorspronkelijke variant.

Eerste land

Nederland is het eerste land ter wereld waar het virus uitbrak bij nertsenfokkers. Tevens heeft ons land de wereldprimeur met de eerste nerts-op-mensbesmettingen. Vanwege de discussie over bont en dierenwelzijn gaat de sector al op slot in ons land, dat moment is vanwege de coronacrisis vervroegd naar komend voorjaar.

Minister De Jonge en Schouten vinden het niet nodig om nertsen preventief te ruimen. In november worden de meeste nertsen al afgemaakt voor de bontproductie. Met de dieren die blijven wordt opnieuw gefokt. Een deel van de sector heeft aangegeven deze fokdieren te willen houden tot er duidelijkheid is over de wet die vervroegde sluiting mogelijk maakt.

Voorzorg

Daar wringt de schoen. Het kabinet verwacht de wet binnenkort te presenteren, maar vanwege Denemarken wil een groot deel van de Kamer uit voorzorg zo snel mogelijk van de bontindustrie af. GL-Kamerlid Bromet komt woensdagavond met een voorstel om uiterlijk eind november een verbod af te kondigen op het bedrijfsmatig houden van nertsen.

De politica krijgt steun van in ieder geval PVV, SP, PvdA en PvdD. Coalitiepartij D66 wil graag sneller ruimen, maar waarschuwt voor ongelukken. In Denemarken stuit het plan om alle 17 miljoen nertsen te ruimen op juridische problemen. „We willen geen chaos zoals in Denemarken”, zegt Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij wil woensdagavond horen van het kabinet wat de opties zijn. D66 is nodig voor een politieke meerderheid.

Deskundigen van het OMT-Z komen binnenkort met een extra advies vanwege de situatie in Denemarken.