Duk en Veelo: ‘Centrumrechts moet een alternatieve coalitie mogelijk maken’

Hoe om te gaan met de demonstrerende boeren, waarvan de harde kern overgaat tot intimidatie en bedreigingen? „Geconfronteerd met radicale maatregelen door de overheid, is het logisch dat boeren de grenzen van het demonstratierecht opzoeken. Dom en ontoelaatbaar dat een aantal daar overheen gaat”, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. „Dat is in een rechtsstaat onacceptabel.” Duk constateert dat de BBB van Caroline van der Plas inmiddels een brede aanhang organiseert ‘niet alleen op het platteland, ook in de stedelijke gebieden’. „Kennelijk is BBB nu de partij waarop veel mensen hun hoop vestigen in troebele tijden.”

Verder in de podcast: er lijkt maar geen einde te komen aan de instroom van grote groepen immigranten. Inmiddels melden zich duizend asielzoekers per week bij de opvang in Ter Apel. Duk: „Het feit dat er telkens zwakke politici op het asieldossier worden gezet duidt erop dat die hoge instroom de regering eigenlijk niks kan schelen. Misschien denken ze: van al die mensen krijgen we een deel wel aan het werk, goed voor het bedrijfsleven.”

De podcast Het Land van Wierd Duk is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

