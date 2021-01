Weer 1,5 meter afstand tussen leerlingen op scholen

De maatregel geldt de komende weken alleen voor eindexamenleerlingen. Zij zijn de enigen die nog naar school gaan. Andere klassen volgen vanwege die lockdown thuisonderwijs. Naar verwachting duurt dat tot zeker 9 februari.

In de tussentijd loopt er een onderzoek naar de vatbaarheid voor de zogeheten ’Britse variant’ onder scholieren. Tot de uitkomsten van dat onderzoek zal de maatregel van kracht zijn, zeggen bronnen.

Al langer leven zorgen op scholen over het loslaten van de 1,5 meter afstand onder leerlingen. Afgelopen maandag meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat minder dan een derde van de ondervraagde leraren zich nog veilig voelde op school.

De afgelopen maanden werd steeds duidelijker dat middelbare scholen ook een rol spelen in de verspreiding van corona. Eerder werd aangenomen dat dit niet zo ernstig was. Vorige week vrijdag zei OMT-lid en kinderarts Károly Illy tegen Nieuwsuur dat die aanname een „vergissing” was. Nadat de 1,5 meter in juli was losgelaten, pleitte hij voor 1 meter afstand tussen middelbare scholieren.