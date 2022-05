Nederlander met kilo coke in maag opgepakt in Malta

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er geen hulpverzoek is ontvangen van de gedetineerde. „Daardoor kunnen we geen consulaire bijstand verlenen”, zegt een woordvoerder. Meestal houdt het in dat de man zich niet heeft gemeld bij de Nederlandse autoriteiten, wat ook geen verplichting is.

De 35-jarige bolletjesslikker, volgens Maltese media van Surinaamse komaf, is zondag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van smokkel, bezit en handel in verdovende middelen. P. werd zaterdag gefouilleerd op het vliegveld nabij hoofdstad Valletta nadat hij was geland met een vlucht uit Brussel. De luchtvaartautoriteiten op het eiland hadden reden om de man te controleren omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Bij de douane-inspectie kwam naar voren dat hij 130 capsules in zijn lichaam had.

In eerste instantie werd er gekeken of P. drugs op zijn lichaam droeg of in zijn kleding had verstopt, maar nadat er niets was gevonden en hij nader aan de tand werd gevoeld, gaf hij toe dat hij cocaïne in zijn maag vervoerde. Het bleek te gaan om ongeveer een kilo, wat een groot gezondheidsrisico inhoudt, omdat hij bij een kleine scheuring van een bolletje al had kunnen overlijden. P. zit voorlopig vast.