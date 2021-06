Kevin Strickland zit al 41 jaar onschuldig achter de tralies, maar hem vrijlaten heeft ’geen prioriteit’.

Kevin Strickland bij zijn arrestatie

Washington - Bijna 42 jaar zit hij al achter de tralies. Maar hij is onschuldig. En hoewel iedereen, ook de enige ooggetuige en de aanklager dat nu erkennen, wordt hij nog steeds niet vrijgelaten. Kevin Strickland zit inmiddels in een rolstoel en is gebroken na een leven in gevangenschap. Hij is een van de langstzittende onterecht veroordeelden in Amerika. Vrij is hij nog steeds niet.