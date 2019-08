Vegetariër mag op school niet zeggen dat halalvlees smerig is

Abigail Ward mocht zelfs niet meer aan de examens meedoen. Pas nadat haar moeder de strijd aanbond en de publiciteit zocht, haalde de Engelse school bakzeil.

In een filosofie-werkstuk over halalvlees schreef het strikt vegetarisch levende meisje dat ze het idee van halalvlees, ook de manier waarop geslacht wordt, ’absolutely disgusting’ te vinden. De geschokte leraar was meteen naar de regionale examencommissie gegaan die op hun beurt schreef dat ze ’obscene racistische taal’ richting moslims had uitgeslagen.

Na een uitvoerige uitleg van Abigail besloot de school het besluit van de examencommissie aan te vechten. En met succes. De commissie ging zelfs diep door het stof en verontschuldigde zich dat ze het meisje zoveel stress hadden bezorgd.

Layla, de moeder van het meisje is boos op de leraar. De verpleegkundige noemt hem in de Daily Telegraph ’overijverig’ en ’over-correct’. „Filosofie gaat over je mening kunnen ventileren en debatteren. Dit was een heel kleinzielig besluit.”