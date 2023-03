Honderd aanslagen op Amsterdamse huizen en bedrijven in 2022

De politie registreerde vorig jaar 17 procent meer misdrijven in de regio Amsterdam, maar het aantal misdrijven is nog niet even hoog als voor de coronacrisis. De Amsterdamse politie zag in 2022 ongeveer honderd aanslagen met explosieven op woningen en bedrijven. Een fors aantal, aldus de politie in het jaarlijkse trendbeeld. Vooral horecagelegenheden waren het doelwit, maar ook woningen. Dit soort aanslagen komen vaak voort uit conflicten in de georganiseerde drugscriminaliteit. Verder was 2022 een recordjaar met vier cocaïnevangsten in het havengebied van Amsterdam, in totaal ging het om ruim 1500 kilo.

Vorig jaar waren er 84.793 geregistreerde delicten in Amsterdam-Amstelland, in 2021 waren dit er 72.538. In 2019, het jaar voor de coronacrisis, ging het om 89.261. Het aantal bij de politie bekende zedenmisdrijven steeg met 24 procent.

„Veel zorgen over de veiligheidsproblematiek in de stad betreffen jongeren”, meldt burgemeester Femke Halsema namens de driehoek aan de gemeenteraad. „Minderjarigen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de overlast en ongeregeldheden in de openbare ruimte. Een aanzienlijk deel van de straatroven en overvallen wordt gepleegd door jeugdigen. Ook zijn jongeren en jongvolwassenen op veel verschillende manieren betrokken bij drugscriminaliteit, waarbij opvalt dat jongeren steeds sneller doorgroeien en dader- en slachtofferschap vaak samengaan.”

De driehoek signaleert dat misdaad status geeft. Zo krijgt de drugscriminaliteit aantrekkingskracht op kwetsbare tieners, doordat deze verheerlijkt wordt door bijvoorbeeld een rapformatie als Zone6 met kopman JoeyAK en diens rechterhand Bigidagoe. De leden van deze groep, die zich concentreren in Zuidoost, verheerlijken de drugswereld en de snelle winsten die daar te behalen zijn. Hun muziek is razend populair onder veel jonge Amsterdammers. Een groot deel van de rapgroep zit momenteel vast op verdenking van bedreiging en mishandeling.

Celstraf

JoeyAK kreeg eind 2020 van de Amsterdamse rechtbank een celstraf van drie jaar en vier maanden opgelegd, omdat hij een jaar eerder een vrouw en twee jonge kinderen uit hun huis in Amsterdam-Noord had laten ontvoeren.

Dat jongeren worden aangetrokken tot misdaad, blijkt ook in de strafketen. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie heeft een grote aantal jonge verdachten – veelal begin twintig – in 2022 voor de rechter gebracht op verdenking van betrokkenheid bij levensdelicten. Concrete voorbeelden zijn de moorden op Serdar Ay en Ayla Mintjes, maar ook in de strafzaak voor de moord op Peter R. de Vries is één van de verdachten slechts 21 jaar oud. Het OM eiste in deze zaken forse celstraffen, in veel gevallen ging de rechtbank daarin mee.

Trend

Zo ver gaan de meeste jongeren niet, maar er is een trend zichtbaar, die al vroeg begint, en die de kop moet worden ingedrukt wat de driehoek betreft. De Amsterdamse jeugd onderling perst elkaar af en berooft elkaar in toenemende mate.

In meerdere stadsdelen doet de afpersing zich voor. In veel gevallen is er sprake van dat daders en slachtoffers elkaar kennen, bijvoorbeeld van school. Jongeren pakken merkkleding, telefoons of schoenen af van leeftijdsgenoten en chanteren hun slachtoffers door te dreigen met vergeldingsacties of het aan de schandpaal nagelen op social media van degenen die aangifte doen.

De driehoek is op dit gebied extra alert, omdat beroven, bedreigen en afpersen zich in sommige gevallen al op erg jonge leeftijd voordoet, op basisscholen onder kinderen vanaf 10 jaar.

Aanpak

De driehoek benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak op jeugdoverlast en de rol van jongeren in criminaliteit – ook online en stelt dat het alternatieven wil bieden voor de Amsterdamse jeugd om in een veilige en kansrijke omgeving op te groeien. Programma’s als Masterplan Zuidoost en het Nationaal Programma Samen Nieuw-West moeten daartoe bijdragen.