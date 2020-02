’Kapot geschrokken’ van bombrief bij ING Amsterdam

Het is nummer drie. Drie bombrieven explodeerden binnen anderhalve dag in achtereenvolgens Amsterdam, Kerkrade en toen weer Amsterdam. Ook bij de ontploffing in het ING-pand nabij de Arena raakte niemand gewond. Donderdagochtend werd tevens een bombrief in Leusden aangetroffen en ook in Oudenbosch werd omstreeks 12.30 uur een verdacht pakket aangetroffen waar volgens de postbezorger rook uitkwam.

’Behoorlijk onder de indruk’

„Ik werd gebeld door familie. Ze belden bezorgd op dat er een bom was ontploft in mijn gebouw. Hier had ik nog niets gehoord”, vertelt de medewerker die anoniem wil blijven. Hij is zichtbaar geschrokken. „Collega’s reageren vrij laconiek. Ik ben wel behoorlijk onder de indruk.”

Volgens woordvoerder Ingrid van der Pol van ING was het een geen zware explosie, maar wel een flinke knal. De politie vertelt dat twee medewerkers het poststuk open maakten dat toen tot ontploffing kwam. „Een van hen ademde rook in en is onderzocht. Verder raakte niemand gewond”, aldus een woordvoerder.

Jacht op de ’briefbomber’

Intussen maakt een Team Grootschalige Opsporing jacht op de ’briefbomber’. Gisteren maakte deze krant bekend dat een afperser bitcoins eist. Als er niet wordt betaald, volgen er nieuwe bombrieven. Eerder kregen ook al banken bom- en dreigbrieven. Het ging toen om de ABN Amro. Uit verschillende provincies komen meldingen van verdachte pakketjes en brieven. In vrijwel alle gevallen gaat het om loos alarm, zoals gisteren in Kerkrade.