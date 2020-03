Auto rijdt terminal Barcelona Airport binnen

Dat melden Spaanse media.

Doordat Spanje in een volledige lockdown zit vanwege het coronavirus, was er bijna niemand in de luchthaven aanwezig. Er vertrekken of landen nauwelijks nog vluchten in Barcelona.

De mannen hebben de Albanese nationaliteit en zijn gearresteerd. Dat bevestigt politiechef Eduard Sallent. „Toen de mannen werden aangehouden zeiden ze iets over de islam, maar we weten nog niet wat hun intenties waren”, aldus de regionale politiechef.

De twee mannen zijn volgens Sallent niet bekend bij de politie als geradicaliseerd. Om uit te zoeken wat wat het motief van de mannen zou kunnen zijn en om te kijken of er een link is met religie, werkt de politie samen met de alle inlichtingendiensten.