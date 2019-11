Vier personen opgepakt na manipuleren roulette

Volgens de politie hebben de vier de glasplaat van het apparaat verbroken en opgetild. „Daarna werd waarschijnlijk het balletje in het ’juiste’ vakje gestopt waarna er dus ’gewonnen’ werd.” Een groot geldbedrag dat bij hen werd aangetroffen is in beslag genomen evenals enkele vouchers.

De verdachten waren geen onbekenden van de politie. Na onderzoek bleek dat ze op meer plekken in Nederland en in andere landen in Europa hadden toegeslagen en dat Interpol ze al in de gaten hield.