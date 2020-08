‘Oplichter probeerde geld Poolse held te stelen’

Marcin, die als seizoensarbeider werkte in de kop van Noord-Holland, wilde ruim een week geleden drie kinderen redden die in de zee bij Julianadorp in moeilijkheden waren gekomen vanwege sterke stromingen. Zijn heldhaftige daad moest hij met de dood bekopen.

Vlak voor de fatale reddingsactie belde hij nog met zijn vrouw Monika, die in het Poolse dorpje Kazimierz Biskupi woont. Midden in het telefoongesprek verbrak hij de verbinding om in te grijpen aan de kust. Dat was het laatste wat Monika van hem hoorde.

De nepwebsite via doneeractie.nl is inmiddels offline gehaald. De pagina zag er vrijwel identiek uit aan de andere, officiële donatiepagina. ‘Voor de familie van de Poolse held’ stond omschreven als doel van de actie. De tekst leek gekopieerd van de site met het oorspronkelijke initiatief.

De belangrijkste organisatoren hebben geen idee wie er achter de fraude zit, maar benadrukken dat er geen enkel contact is geweest met hen en ook niet met familie van Marcin, ook al meldde de bewuste pagina dat dit wel het geval is.

,,We gaan ook aangifte doen. Het is belangrijk dat mensen weten dat er een oplichter actief is”, meldde Hero Brinkman namens de initiatiefnemers, nog voor de neppagina verdween. Er was weinig geld op binnengekomen. In de ochtend ging het slechts om 10 euro. ,,Maar we wilden voorkomen dat het meer werd en mensen nadrukkelijk waarschuwen.”

De uitvaart van Marcin Kolczynski, zelf vader van drie kinderen en werkzaam bij bollenbedrijf Th. van Haaster in Callantsoog, is dinsdag. Brinkman is daarbij aanwezig, net als PVV-kamerlid Dion Graus.

De verschillende, bonafide, inzamelingsacties voor de nabestaanden hebben al meer dan 365.000 euro opgeleverd. Volgens Martina Janasz, initiatiefneemster van de voornaamste crowdfundingsactie, is Kolczynski’s weduwe Monika diep geroerd door de gulle gevers uit Nederland.

De Poolse Janasz trok zich het lot van de familie aan en begon een inzamelingscampagne via de site gofundme. De actie overtrof haar stoutste verwachtingen. „Via mijn mobiel sturen vrienden fotootjes van de website met het bedrag dat al is gedoneerd. Ik krijg er iedere keer weer een kleur van op mijn wangen.”