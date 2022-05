Premium Het beste van De Telegraaf

Wéér bloedbad bij schietpartij op Amerikaanse school: ’Makkelijker om aan wapens te komen dan aan babyvoeding’

Door onze redactie buitenland

Ⓒ AFP

Uvalde - Zeker negentien kinderen zijn omgekomen bij de schietpartij met een semiautomatisch wapen op een basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde, in de staat Texas. Het lijkt een bizarre statistiek, maar er hebben dit jaar in de VS meer massamoorden plaatsgevonden dan het aantal dagen dat dit jaar telt. En toch kunnen politici het er maar niet over eens worden iets te doen aan de vele wapens op straat.