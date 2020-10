Witte neushoorn genaamd Ravy geboren in Beekse Bergen

Ravy weegt ongeveer 40 kilogram en is het eerste jong van Sofie.

Vanaf aanstaande maandag is Ravy zichtbaar voor publiek, zo laat het park vrijdag weten: “Het is alweer een aantal jaar geleden dat we een jong hebben gekregen. We zijn dan ook hartstikke blij met deze geboorte", zegt verzorger Christian Meurrens. „En het gaat goed. We hebben Ravy al zien drinken, dat is het belangrijkst.”

Ⓒ Beekse Bergen/Mariska van Dijk

De witte neushoorn, ook wel de breedlipneushoorn genoemd, valt onder het Europees fokprogramma, waarvan Safaripark Beekse Bergen de coördinator is. Doel van het fokprogramma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. "Het is heel fijn dat we met de komst van Ravy hier een steentje aan bij kunnen dragen”, aldus Meurrens.