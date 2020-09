’Nog even en het testsysteem loopt vast’

Coronastests in Nederland worden bemoeilijkt door lange wachttijden voor het maken van een afspraak, uitslagen die dagen op zich laten wachten, overvolle dan wel gesloten teststraten én het tekort aan testmateriaal. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Is de huidige manier waarop Nederland het coronatestbeleid uitvoert nog lang houdbaar? Bijna dagelijks horen we over lange wachttijden voor het maken van een afspraak voor een coronatest bij de GGD, uitslagen die dagen op zich laten wachten, overvolle dan wel gesloten teststraten én het tekort aan testmateriaal.