2,5 jaar cel geëist voor aanslagplan vaccinatielocatie Den Helder

Volgens het Openbaar Ministerie zou K., die op 18 maart werd opgepakt, de aanslag met een vuurwerkbom hebben willen plegen. Met de bom zou hij een explosie en brand hebben willen veroorzaken in het oude gemeentehuis in Den Helder, waar de GGD vaccineert tegen Covid-19. Het OM beschouwt dit als het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. „De verdachte probeerde een landelijk vaccinatieprogramma op een extreem gewelddadige wijze te saboteren”, zei de officier van justitie.

Het bewijs tegen K. bestaat onder meer uit een serie berichten met demonstratievrienden, waarin hij over de aanslagplannen schreef en mensen vroeg om een lont, zwaar vuurwerk en portofoons. In een opgenomen telefoongesprek met een beveiliger dreigde hij: „Er gaat gewoon een vat brandstof met een Cobra 6 door de ramen heen.” In het gesprek sprak hij ook over een mix van olie en benzine „zodat het goed rookt en de locatie een week is uitgeschakeld.” Maar in de rechtbank zei K.: „Dat was stoere praat, ik wilde hem sarren.” De portofoons had hij naar eigen zeggen nodig voor een kinderspeurtocht.