Man die terroristische aanslag op priklocatie wilde plegen voor de rechter

Justitie hield lang stil dat de 37-jarige verdachte na een tip al op 18 maart was aangehouden. Toen het bericht in april naar buiten kwam, zorgde dat voor een grote schok, met name onder het personeel van de GGD.

’Extreem gewelddadig saboteren’

Een woordvoerder van justitie verklaarde over de aanhouding van K.: „De man wilde de bevolking angst aanjagen en economische en sociale structuren van het land ontwrichten. Het gaat om een cruciale voorziening die het doelwit was. Hij wilde het landelijk gecoördineerd vaccinatieprogramma op extreem gewelddadige wijze saboteren. Dat is een terroristisch oogmerk.”

Ralph K. moet zich vandaag verantwoorden voor het voorbereiden van een aanslag. Hij verzamelde actief informatie en vroeg via een chat een beveiliger om drie portofoons. De aanslag, die hij samen met anderen beraamde, had op 23 juni moeten plaatsvinden op het oude gemeentehuis van Den Helder dat door GGD- wordt gebruikt.