Weer woede om boerka-tweet Amnesty

Nadat de organisatie, die zich hard maakt voor mensenrechten overal ter wereld, eerder al een storm van kritiek te verwerken toen er campagne werd gevoerd tegen het ’boerkaverbod’, ditmaal meldde Amnesty in een tweet dat Nederland met de nieuwe wet zich niet alleen schuldig maakt aan schending van mensenrechten, maar ook armoede in de hand werkt.

Dat leidde wederom tot een golf van verontwaardiging, vooral omdat Amnesty verwees naar een artikel waarin werd gesteld dat jonge meisjes gewoon in islamitische kleding waarin je hooguit hun ogen kunt zien naar school zouden moeten kunnen gaan, omdat sommigen van hen dat willen ’zodra ze de menstruatieleeftijd hebben bereikt’.

CDA-politicus Pieter Omtzigt was er als de kippen bij om de organisatie fijntjes duidelijk te maken dat het boerkaverbod niet in strijd is met mensenrechten, zoals het Europees Hof ook al heeft gesteld. De tweet, afkomstig van de Amerikaanse tak van Amnesty, werd kort daarop verwijderd.

Standpunt ’niet goed verwoord’

Amnesty Nederland meldde vervolgens dat de collega’s aan de andere kant van de oceaan het standpunt van de organisatie ’niet goed hadden verwoord’.

Amnesty International lanceerde kortgeleden een videocampagne tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding op scholen, in overheidsgebouwen, openbaar vervoer en ziekenhuizen. Het filmpje, onder het motto ’vrouwen hebben het recht om zelf te kiezen wat ze willen dragen - simpel’ laat nikabdraagsters zien naast vrouwen in Iran die de hoofddoek juist afwerpen.

De campagne leverde veel boze reacties op, en ook opzeggingen van leden die het hardgrondig oneens waren met dat standpunt.