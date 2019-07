Ergernis bij toeristen door staking Griekse veerdiensten

ATHENE - De 24 uursstaking van de Griekse veerdiensten heeft voor ergernis gezorgd onder toeristen. Duizenden vakantiegangers die van of naar een eiland in de Egeïsche Zee wilden, konden woensdag niet weg. Er varen ook geen boten naar Italië. Reden van de werkonderbreking is het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Het laatste aanbod van de reders, 2 procent loonsverhoging, werd afgewezen.