MH17-nabestaanden eisen vliegverbod boven crisisgebied

Anderhalve week geleden werd in Iran door een fout een passagierstoestel van Ukraine International Airlines uit de lucht geschoten. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven. „Er was ook een KLM-toestel dat een dag eerder, op 7 januari, boven Irak vloog, terwijl het daar onveilig was”, zei Piet Ploeg namens de nabestaanden in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1. Hij vraagt zich af „wat er nog meer moet gebeuren voordat wordt ingegrepen.”

„We roepen de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen in internationaal verband om het luchtruim veiliger te maken”, aldus Ploeg. Zowel het passagiersvliegtuig MH17 als het passagiersvliegtuig in Iran is volgens hem onterecht aangezien als „vijandig projectiel dat uitgeschakeld moest worden.”

Bekijk ook: Iran belooft Oekraïne zwarte dozen gecrasht vliegtuig

Bekijk ook: Luchtvaart vreest voor veiligheid