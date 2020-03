’Thuisvluchten Hollanders te traag’

Ook de Nederlandse Tim meldde aan De Telegraaf vast te zitten op het Filipijnse eiland Cebu. Ⓒ Eigen foto

CEBU - Duizenden gestrande Nederlanders in verre toeristenoorden wachten al dagen op reddingsvluchten van de Nederlandse autoriteiten. Onder andere in de Filipijnen, Maleisië, Australië en Nieuw-Zeeland komt er ondanks alle noodkreten maar geen hulp, is de aanzwellende kritiek.