Requisitoir in zaak tegen Aysel Erbudak

Maandag liet de voormalige ziekenhuisdirecteur in de rechtszaal weten teleurgesteld te zijn. „Het is voor mij een persoonlijk verhaal dat voortkwam uit een droom. Die is een nachtmerrie geworden. Feiten kennen een context, en die wil ik geven”, zei ze maandag. Vandaag is het requisitoir.

Verslaggeefster Saskia Belleman doet woensdag (vanaf 9.00 uur) live verslag vanuit de rechtszaal via Twitter

Volgens het Openbaar Ministerie sluisde de verdachte tussen 23 juni en 8 september 2008 in totaal 1 miljoen euro weg, onder meer met valse facturen. Daarnaast denkt het OM dat de 52-jarige zorgonderneemster zich tussen medio 2011 en medio 2014 ten onrechte een bedrag van ongeveer 200.000 euro heeft toegeëigend, dat ook het ziekenhuis toebehoorde.

Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. In 2015 bepaalde de civiele rechter dat zij het ziekenhuis 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Daarna werd zij persoonlijk failliet verklaard.