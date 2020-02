Prins Charles vult zadenbank op Spitsbergen

De Seed Vault werd in 2008 geopend met het idee om de mensheid te voorzien van voldoende zaden om weer opnieuw te kunnen beginnen als zich een catastrofe zou voordoen. Dat is de reden dat de zadenbank op Spitsbergen is gebouwd: deze arctische archipel ligt ver van de bewoonde wereld en vanwege de ligging boven de poolcirkel is het er koud genoeg om bij een stroomstoring te garanderen dat de zaden gekoeld blijven.

Indianen

Dinsdag zijn donaties van onder andere prins Charles en de Amerikaanse Cherokee-indianen aan de kluis toegevoegd. Zo leverde de Britse kroonprins zaden die zijn geoogst op zijn landgoed Highgrove. Het gaat onder meer om kruiden en specerijen. De Cherokee-indianen doneerden zaden van onder meer mais en pompoenen. Er kwamen verder donaties uit onder meer India, Mali en Peru.

De zadenbank heeft ook een functie voor voedselveiligheid. Het menselijk dieet wordt namelijk steeds eenzijdiger. De mensheid is voor bijna twee derde afhankelijk van drie voedingssoorten: graan, rijst en mais. Als daar iets mis mee gaat, kan de kluis als back-up dienen, aldus directeur Stefan Schmitz van de Crop Trust, die de zadenbank beheert: „We moeten biodiversiteit beschermen, deze soortendiversiteit, om te zorgen voor een gezond en voedzaam dieet.”

In 2015 bewees de kluis voor het eerst zijn nut. Er werden zaden afgestaan aan een Syrische zadenbank die was verwoest tijdens de burgeroorlog.