Ondanks dikke subsidie willen veel Rotterdammers nog niet ’van gas af’

De proef in het Rotterdamse Heindijk om zwaar gesubsidieerd huizen van het gas te krijgen is daarom met drie maanden verlengd.

Er zijn vijf verschillende proeven in de Maasstad opgestart door het stadsbestuur om zo tot een algemene aanpak te kunnen komen. Vanuit de proeftuinen moeten ervaringen op worden gedaan.

In Heindijk kregen 142 huishoudens het aanbod om over te stappen naar stadsverwarming. De gemeente zou het merendeel ervan betalen. Gemiddeld kost het 14.000 euro per huis, maar iedere huiseigenaar zou daarvoor maximaal slechts 1500 euro betalen. Dat geld kon ook nog eens geleend worden onder gunstige voorwaarden.

„We willen de bewoners echter niet al het leergeld laten betalen. Daarom komen we hen financieel tegemoet”, legde het stadsbestuur uit. De bijdrage van 1500 euro, gelijk aan een nieuwe cv-ketel, vond verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers (Energietransitie gebouwde omgeving) ’eerlijk’ omdat huiseigenaren hoe dan ook moeten investeren in de eigen woning.

De mensen hadden drie maanden de tijd om zich in te schrijven. Dan zou volgend jaar bij de vervanging van de riolering de aansluiting op stadsverwarming worden meegenomen. Een tweede ronde is pas over zes jaar.

De inschrijving zou tot het einde van vorig jaar lopen, maar is verlengd. „Er is besloten om de deadline voor het inleveren van de intentieovereenkomst te verlengen naar 1 maart 2020. Dat betekent dat we medio tot eind maart duidelijkheid hebben of het project doorgaat en hoeveel bewoners er mee doen”, stelt een gemeentewoordvoerder.

Volgens de gemeente ligt het niet an gebrek aan animo bij de bewoners „Dat heeft een andere reden. Een aantal Verenigingen van Eigenaren heeft nog een tweede vergadering nodig om een besluit te nemen over het aanleggen van de stadsverwarmingsleidingen. Ook heeft een van de particuliere verhuurders gevraagd om uitstel.”

Dertig procent van de aangeschreven huishoudens is nodig om een gemeenschappelijke uitrol te kunnen doen, had de gemeente al eerder gesteld. Dat deze proef, onder de gunstigste financiële voorwaarden, op weinig belangstelling kan rekenen vormt wel een probleem voor de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers had al gesteld dat hij dezelfde voorwaarden niet in heel de stad toe kan passen, met driehonderdduizend woningen wordt dat simpelweg te duur.